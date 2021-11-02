Украинцы стали меньше бояться заболеть COVID-19: результаты опроса

Больше всего волнуются заболеть люди постарше и женщины.

Большинство украинцев сейчас не имеют опасений насчет возможности лично заболеть коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, согласно опросу, 41% украинцев выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% — не имеют таких опасений. Насчет здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%.

Больше всего волнуются, как оказалось, старшие и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19.

37% респондентов заявили, что ответственными за вакцинацию населения являются министр здравоохранения, 18% ответили – президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0. Сроки проведения: 21–23 октября 2021 года.

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