Украинцы стали меньше вакцинироваться против COVID-19: в Раде объяснили, чем это опасно

Украинцы стали меньше вакцинироваться против COVID-19: в Раде объяснили, чем это опасно

Радуцкий говорит, что падение темпов вакцинации влечет за собой негативные последствия для всех.

В Украине снизились показатели по вакцинации против коронавируса — за вчера прививки получили 36 тыс. человек, в ноябре удавалось сделать более 300 тыс. в сутки. Причин несколько, одна из них — отсрочка иммунизации, что очень опасно, учитывая распространение нового "Омикрона".

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

Также читайте Зеленский назвал условие, при котором можно будет забыть о карантине в Украине

"Есть несколько объективных факторов, почему украинцы стали меньше делать прививки от COVID-19. Часть людей, скорее всего, решили перенести вакцинацию на период "после праздников". Миф о том, что после вакцинации несколько дней или даже недель "придется поболеть", удивительно очень устойчив. Хотя абсолютное большинство людей, не только молодые, но и пожилые, практически не имеют заметных побочных эффектов после прививки", — указал он.

По словам Радуцкого другая категория людей – те, кто не планирует вообще вакцинироваться. В то же время он отмечает, что в мире наоборот, наращивают темпы вакцинации, чтобы обезопасить людей от нового штамма коронавируса. Поскольку "Омикрон" распространяется очень быстро.

"В Украине сейчас вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+: среди пожилых людей вакцинировано одной дозой только 37%, двумя – 33%. Падение темпов вакцинации влечет негативные последствия для всех – ведь, сохраняя высокую динамику ноября, мы бы скорее вышли на показатели, необходимые для начала прививки третьей, "бустерной", дозой. Очень многие уже настроены на проведение повторной вакцинации, об этом свидетельствует по крайней мере активность в Facebook", — отметил Радуцкий.

Кроме того, Радуцкий подверг критике тех граждан, которые не соблюдают масочный режим на массовых мероприятиях, а организаторы — не проверяют сертификаты.

"Не хочу пугать, но за безразличие и халатность нам придется снова рассчитываться тысячами человеческих жизней", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.