Украинцы стали покупать больше книг: продажи выросли втрое

Издатели говорят, что рост спроса связан с выплатой тысячи за вакцинацию.
Книжный рынок в Украине вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, заявляют издатели.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 февраля.
Отмечается, что ужасный период для рынка был в 2020 году — тогда продажи книг упали на 40%. Но в прошлом году падение притормозило. А в конце года продажи пошли понемногу вверх.
Владельцы издательств подчеркивают, что программа "єПідтримка" изрядно вернула людей к покупке книг. При господдержке украинцы потратили на них 908 миллионов гривен.
Напомним, ранее народные депутаты проголосовали о предоставлении государственной поддержки украинскому книгоизданию. Так, в парламенте принят законопроект, предусматривающий предоставление так называемой субсидии владельцам книжных магазинов. Денежная помощь будет покрывать расходы на аренду помещений при условии, что в магазине будут продавать книги на украинском языке или языках ЕС и коренных народов Украины с использованием РРО.
Также законом предусмотрено предоставление сертификатов на приобретение книг. Их будут выдавать при получении свидетельства о рождении и при получении паспорта гражданина Украины в 14 лет.
Читайте также:
- Книги и кинотеатры: куда украинцы тратят деньги в рамках "єПідтримки"
- "Кодную тысячу" забрали, а книги не прислали: магазины Yakaboo, "Лавка Бабуин" и "Книгарня "Є" попали в громкий скандал
- Что почитать зимой – 5 новых согревающих книг