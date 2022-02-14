Украинцы стали покупать больше книг: продажи выросли втрое

Издатели говорят, что рост спроса связан с выплатой тысячи за вакцинацию.

Книжный рынок в Украине вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, заявляют издатели.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 февраля.

Отмечается, что ужасный период для рынка был в 2020 году — тогда продажи книг упали на 40%. Но в прошлом году падение притормозило. А в конце года продажи пошли понемногу вверх.

Владельцы издательств подчеркивают, что программа "єПідтримка" изрядно вернула людей к покупке книг. При господдержке украинцы потратили на них 908 миллионов гривен.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали о предоставлении государственной поддержки украинскому книгоизданию. Так, в парламенте принят законопроект, предусматривающий предоставление так называемой субсидии владельцам книжных магазинов. Денежная помощь будет покрывать расходы на аренду помещений при условии, что в магазине будут продавать книги на украинском языке или языках ЕС и коренных народов Украины с использованием РРО.

Также законом предусмотрено предоставление сертификатов на приобретение книг. Их будут выдавать при получении свидетельства о рождении и при получении паспорта гражданина Украины в 14 лет.

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