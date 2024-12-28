Украинцы стали реже покупать один из овощей борщового набора

В Украине картофель в сетях магазинов продается в пределах 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг) в зависимости от качества, сорта и объемов предложенных партий. Это на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом пишут аналитики EastFrui.

Причиной снижения цен стало не только ослабление спроса на картофель, но и стабильные поставки этой продукции с внешних рынков.

В то же время украинские фермеры не жалуются на отпускные цены на картофель в этом сезоне, поскольку они выросли в среднем на 41% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют это снижением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий летом. .

Напомним, сейчас наблюдается рост цен на белокочанную капусту из-за нехватки качественной продукции.

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