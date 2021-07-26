Украинцы теряют миллиарды на "скрытых" услугах мобильных операторов: куда исчезают деньги

Определить, какая часть оплаченных контент-услуг на самом деле не заказывалась потребителями, довольно сложно.

Ежегодно украинцы теряют от 1 до 3 млрд грн на контент-услуги, но многие сначала даже не знают, что какая-то услуга для них подключена.

Такие данные озвучили в Офисе эффективного регулирования (BRDO), пишет Обозреватель.

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Украинцы жалуются на "хитрости" с подпиской давно. У многих пользователей случались ситуации, когда внезапно со счета начинали исчезать деньги, а потом оказывалось, что они подписаны на платные рассылки. Ранее на эту проблему обращали мало внимания. Одновременно с 2016 до первого полугодия 2020 года в Национальную комиссию, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи (НКРСИ), поступило 1809 обращений о нарушении прав потребителей при предоставлении контент-услуг.

Чаще всего на удочку платных подписок попадают люди, которые сами не могут разобраться со всеми нюансами схемы, во многих случаях — это пенсионеры. Они долго не могут понять, куда исчезают деньги. А когда понимают — не могут отключить услугу. Таким образом, бизнес на гороскопах и погоде превращается в бизнес на бабушках и дедушках, а контролирующие органы пока закрывают на это глаза.

Со своей стороны операторы мобильной связи уверяют — проблем со скрытыми контент-услугами практически нет.

В компании Vodafone отмечают, что жалобы на контент-услуги бывают. Но вины провайдеров в этом не видят.

"Как правило, при детальном рассмотрении таких обращений выясняется, что абонент самостоятельно подключил сервис или заказал пакет услуг, — сообщают в компании. — Согласно нашим правилам предоставления контент-услуг, абонент должен самостоятельно осуществить активные действия для активации. Соответственно, контент-провайдер не может по своему усмотрению активировать сервис абонентам. За этот год у нас не было выявлено ни одного такого нарушения договора ".

По данным пресс-службы Киевстара, за последние годы количество жалоб пользователей на контент-услуги упала: с 117 в 2018 до 63 в 2020 году: "Среди провайдеров, с которыми сотрудничает Киевстар, за последние годы случаев злонамеренного подключения контента не обнаружено. Обман абонентов — недопустимая практика, запрещена украинским законодательством. Поэтому Киевстар следит за тем, чтобы контент-провайдеры, с которыми у нас есть договоры, придерживались этого порядка. во всех спорных случаях контент-провайдер обязан по требованию абонента вернуть деньги за некачественный продукт ".

В lifecell заверили, что еще в 2018 году обновили процесс заказа таких услуг, чтобы избежать случайных или ошибочных заказов.

Глава сектора ICT Офиса эффективного регулирования (BRDO) Игорь Самоходский говорит, что есть три самых распространенных варианта, как стать "счастливым обладателем" ненужной платной подписки:

1. Клики по рекламе в Интернете, которые расцениваются как подписка.

2. Однократный заказ услуги, за которую позже начинают снимать регулярные платежи.

3. Человек не создает никаких действий, но у него начинают сами списывать деньги.

Совет: регулярно проверяйте выписку по своим счетам, чтобы понять, куда уходят ваши деньги.

Деньги за эти услуги делят между собой операторы и провайдеры. Как сообщал ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, доля мобильных операторов в среднем 1 из 3 млрд грн на рынке. В то же время, по информации Самоходського, 2/3 средств получают операторы и 1/3 — провайдеры.

Когда украинцы узнают, что платят за ненужную подписку, самое большее, что они могут сделать — это отписаться от нее, чтобы не терять деньги дальше. Это не всегда просто, но возможно.

Если же вы хотите вернуть назад уже потраченные деньги — это маловероятно. Такие спорные вопросы решают не мобильные операторы, а провайдеры, которые и делают такие рассылки. А они, скорее всего, заявят, что вы сами дали согласие на платную услугу.

Отстоять свои права в суде, тоже, видимо, не получится. Как сообщает Самоходский, около 80% всех пользователей мобильной связи в Украине пользуются услугами по предоплате, а не контракту. Все их номера фактически обезличены, а значит все они могут стать потенциальной жертвой такой схемы и не смогут ничего доказать.

Как сообщалось, мошенники придумали новую схему, с помощью которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в помещения пенсионеров и втираются в доверие к пожилым людям.

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