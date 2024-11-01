Украинцы требуют от Зеленского не давать им тысячу гривен

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились три петиции, в которых украинцы просят отменить решение о выплате 1000 грн социальной помощи, предусмотренной новой программой "єПідтримка".

На это обратил внимание в пятницу, 1 ноября, народный депутат Ярослав Железняк.

Инициатором одной из них является 79-летняя пенсионерка, которая, несмотря на мизерную пенсию 3 395 грн, считает нецелесообразным тратить средства таким образом. Вместо этого она предлагает направить деньги на изготовление оружия, которое во время войны нужно для победы Украины.

Петиции к президенту Зеленскому с просьбой отменить выплату 1000 грн

Другая автор петиции также предлагает отдать эти деньги на нужды украинских защитников. При этом она отметила, что воспользоваться выплатой смогут только владельцы смартфонов, то есть дорогих мобильных телефонов. Это, по ее мнению, нарушает 24 статью Конституции, а именно создает ограничения по имущественному положению.

Петиции к президенту Зеленскому с просьбой отменить выплату 1000 грн

Еще один автор петиции предложил перенаправить средства из программы "єПідтримка" на финансирование реабилитационных мероприятий для ветеранов войны. По его словам, выплата 1000 гривен всем украинцам не будет эффективной.

Петиции к президенту Зеленскому с просьбой отменить выплату 1000 грн

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“Верю ли я, что вообще здесь петиция сработает? Нет. Но я думаю что и идея раздачи просто так денег точно рейтинг не поднимет уже. Потому что слишком тупо это выглядит после заявлений об отсутствии денег на армию и поднятия налогов”, — написал по этому поводу народный депутат.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады, народная депутат Леся Забуранная пояснила, что на инициированную президентом Зеленским новую социальную программу, по которой украинцам будут выплачивать 1000 гривен , предусмотрены средства, предоставленные партнерами именно для социальных выплат. Поэтому потратить их на другие цели, в частности на строительство фортификаций, невозможно.

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