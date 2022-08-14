Украинцы уменшили вражеское войско на 15 россиян, Т-72 и автомобильную технику

Украинская армейская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
А ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско
15 российских военных, танк Т-72 и четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два состава вражеских боеприпасов.
Окончательные потери врага – доразведываются.
В Одесской области враг продолжает осуществлять разведку и сбор информации как с помощью агентурных сетей, так и используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких небесных разведчиков был уничтожен силами противовоздушной обороны при попытке разведки линии побережья с моря.
«Метким выстрелом «Орлан-10» был из летательного аппарата модифицирован в подводный», — иронизируют украинские военные.
Напомним, в течение 12 августа ВСУ уничтожили три вражеских состава боеприпасов в Донецкой и Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожье.
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