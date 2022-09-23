Украинцы уничтожили 18 российских военных и танки

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Речь идет о поражении пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад с боеприпасами – в Бериславском. Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.

Подтвержденные потери врага составляют 18 россиян, крупнокалиберной гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», танки и единицы другой автобронетехники.

Подтверждено результативное поражение в преддверии понтонной переправы в районе Львова.

Ранее военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказал, применит ли Россия ядерное оружие.

Читайте также:

Российская армия не выдержала и посыпалась: Зеленский обратился к россиянам и украинцам