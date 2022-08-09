"Украинцы увидели слишком много преступлений": Подоляк заявил, что Украина не вернется к Стамбульскому коммюнике

Подоляк отметил, что украинцы "увидели слишком большое количество военных преступлений", поэтому ни в коем случае не согласятся на возвращение к стамбульским переговорам.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Очень и очень изменился эмоциональный фон в Украине. Слишком большое количество военных преступлений мы увидели в прямом эфире. Украинское общество, наверное, не согласится, потому что будет понимать, что если за эти преступления не будет ответственности со стороны России, то они в том в другом виде будут продолжены на территории Украины. Поэтому коммюнике, которое было предложено в Стамбуле, должен пройти определенный апгрейд", — сказал Подоляк.

Напомним, Подоляк также заявил, что Украина сформулировала собственную переговорную позицию и сделала ее публичной. Таким образом Киев дал миру понять, что Украине нужен мир, но не любой ценой.

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