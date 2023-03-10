Украинцы в "Дии" определили новое название Юго-Западной железной дороги

Юго-Западная железная дорога была переименована в Центральную. За это проголосовали более 417,2 тысяч пользователей "Дии".

Об этом говорится в пресс-службе "Дии".

На прошлой неделе более 1,1 млн. украинцев приняли участие в опросе за переименование Юго-Западной железной дороги. Пользователи проголосовали следующим образом: за Центральную железную дорогу проголосовало более 417,2 тыс. украинцев, за Киевскую отдали 328,6 тыс. голосов, за Столичную и Северную – 242,4 тыс. и 138,9 тыс. соответственно.

Сразу после этого Укрзализныця запустила новый опрос в "Дии".

"Время выбрать новое название и для ЮЖД, которая охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей", — говорится в сообщении.

Опрос продлится до 17 марта.

Напомним, ранее в приложении "Действие" запустили опрос по празднованию 8 марта — Международного женского дня . Украинцам предлагают решить, покидать ли этот день выходным после победы в войне против агрессорки РФ.

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