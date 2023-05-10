Украинцы в "Дії" могут получить 200 тысяч гривен за поврежденное жилье: как подать заявку

Средства поступят на карточку "еВосстановление".
Минцифры запустили в приложении "Дія" услугу "еВосстановление". Подав заявку можно получить средства на ремонт поврежденного жилья, которое пострадало во время боевых действий.
Об этом сообщает прессслужба "Дії".
"Отныне украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут подать заявление в "Дії" и получить средства на ремонт по программе есть Восстановление. Максимальная сумма — 200 тыс.грн. Услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и не было полностью отремонтировано", — отметили в ведомстве.
Денежные средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы.
Чтобы получить помощь:
- Сообщите о поврежденном имуществе в приложении "Дія".
- Откройте специализированный счет "еВосстановление" в одном из банков-участников программы.
- Заполните заявление о помощи в приложении "Дія", проверьте и отправьте в обработку.
После этого местные власти пришлют комиссию, которая проведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушение и определит сумму компенсации. Вы получите подтверждение и средства на карту "еВосстановление". Их следует использовать в течение 12 месяцев со дня получения.
Средства предоставляются, если жилье:
- Поврежден из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года,
- Размещено на неоккупированной или деоккупированной территории,
- Подлежит восстановлению,
- Не было отремонтировано самостоятельно.
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