Украинцы в "Дії" смогут управлять "Байрактаром" и уничтожать технику врага: как это сделать

Украинцы в "Дії" смогут управлять "Байрактаром" и уничтожать технику врага: как это сделать

В приложении "Дія" появилась новая игра.

В "Дії" запустили новую опцию, благодаря которой украинцы могут управлять легендарным беспилотником "Байрактар", с помощью которого можно поражать цели высокоточными бомбами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Речь идет об онлайн-игре "єБайрактар". В ней нужно сбивать российские танки и не дать им пройти через украинские блокпосты. За каждый сбитый танк насчитываются баллы. Все игроки попадают в турнирную таблицу.

"Для тех, кто просил управление Байрактаром через "Дію". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокаивающее", — написал министр.

Чтобы сыграть в игру, нужно:

обновить мобильное приложение "Дія";

зайти в раздел "Услуги";

выбрать "єБайрактар" и играть.

"Вы просили — мы сделали! Теперь в приложении можно управлять тем же легендарным беспилотником. Создали игру, где каждый может попробовать себя в роли оператора Байрактара. Отправляйте оккупантов вслед за российским военным кораблем. Каждый из нас уже герой, скоро победим!" — говорится в сообщении.

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