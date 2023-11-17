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Украинцы в Европе смогут разыскать своих пропавших без вести родственников: что для этого нужно сделать

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украинцы в Европе смогут разыскать своих пропавших без вести родственников: что для этого нужно сделать

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Помощь в розыске начинают оказывать украинским беженцам в Польше и Германии.

По договоренности Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по пропавшим без вести украинские граждане, находящиеся в европейских странах, могут начать поиск своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для этого нужно сдать образцы ДНК.

Об этом сообщил в пятницу, 17 ноября, глава Нацполиции Игорь Клименко.

“Начинаем работу с Польши и Германии. Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые будут в дальнейшем передавать украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц”, — говорится в сообщении.

В настоящее время опубликован график забора биологического материала на ближайшие две недели:

  • 28 ноября – Краков
  • 30 ноября – Варшава
  • 30 ноября – Познань
  • 2 декабря – Берлин
  • 2 декабря – Мюнхен
  • 3 декабря – Дрезден
  • 4 декабря – Франкфурт-на-Майне
  • 5 декабря – Дюссельдорф

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +380687910000. Операторы также ответят на все уточняющие вопросы.

Все семьи, разыскивающие своих родных, призывают приобщиться к сбору образцов, чтобы ускорить этот нелегкий процесс.

Напомним, в Украине из-за войны пропавших без вести числятся более 26 тысяч человек. В настоящее время они находятся в розыске.

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Дата публикации
Просмотры
129
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