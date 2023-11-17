Украинцы в Европе смогут разыскать своих пропавших без вести родственников: что для этого нужно сделать

Помощь в розыске начинают оказывать украинским беженцам в Польше и Германии.

По договоренности Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по пропавшим без вести украинские граждане, находящиеся в европейских странах, могут начать поиск своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для этого нужно сдать образцы ДНК.

Об этом сообщил в пятницу, 17 ноября, глава Нацполиции Игорь Клименко.

“Начинаем работу с Польши и Германии. Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые будут в дальнейшем передавать украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц”, — говорится в сообщении.

В настоящее время опубликован график забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября – Краков

– Краков 30 ноября – Варшава

– Варшава 30 ноября – Познань

– Познань 2 декабря – Берлин

– Берлин 2 декабря – Мюнхен

– Мюнхен 3 декабря – Дрезден

– Дрезден 4 декабря – Франкфурт-на-Майне

– Франкфурт-на-Майне 5 декабря – Дюссельдорф

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +380687910000. Операторы также ответят на все уточняющие вопросы.

Все семьи, разыскивающие своих родных, призывают приобщиться к сбору образцов, чтобы ускорить этот нелегкий процесс.

Напомним, в Украине из-за войны пропавших без вести числятся более 26 тысяч человек. В настоящее время они находятся в розыске.

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