Украинцы в Европе смогут разыскать своих пропавших без вести родственников: что для этого нужно сделать

Помощь в розыске начинают оказывать украинским беженцам в Польше и Германии.
По договоренности Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по пропавшим без вести украинские граждане, находящиеся в европейских странах, могут начать поиск своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Для этого нужно сдать образцы ДНК.
Об этом сообщил в пятницу, 17 ноября, глава Нацполиции Игорь Клименко.
“Начинаем работу с Польши и Германии. Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые будут в дальнейшем передавать украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц”, — говорится в сообщении.
В настоящее время опубликован график забора биологического материала на ближайшие две недели:
- 28 ноября – Краков
- 30 ноября – Варшава
- 30 ноября – Познань
- 2 декабря – Берлин
- 2 декабря – Мюнхен
- 3 декабря – Дрезден
- 4 декабря – Франкфурт-на-Майне
- 5 декабря – Дюссельдорф
Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +380687910000. Операторы также ответят на все уточняющие вопросы.
Все семьи, разыскивающие своих родных, призывают приобщиться к сбору образцов, чтобы ускорить этот нелегкий процесс.
Напомним, в Украине из-за войны пропавших без вести числятся более 26 тысяч человек. В настоящее время они находятся в розыске.
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