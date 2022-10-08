Украинцы в Крыму уже ждут ВСУ: "Поют украинские песни, развешивают ленты и символику"

Все больше украинцев в Крыму ждут продвижения ВСУ и того, что полуостров будет деоккупирован так же, как и вся территория Украины.
Во временно оккупированном украинском Крыму "просыпается" все больше проукраинских настроений. В России эти события называют "случаями экстремизма", численность которых постоянно растет.
Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.
"Недавно секретарь Совбеза российского Патрушев поручил оккупационным "властям" в Крыму осуществлять антитеррористические мероприятия. Потому что, как сказал Патрушев, там "растут случаи экстремизма". То, что они называют экстремизмом, это то, что в оккупированном Крыму просыпается все больше проукраинских настроений", – рассказал Мусиенко.
По словам эксперта, люди, которые видят успехи украинских сил на юге, "ожидают продвижения наших войск и того, что Крым также может быть деоккупирован".
"Мы видели проявления этого, которые происходят не насильственно: когда люди поют украинские песни, развешивают ленты, символику и т.д. И эти настроения просыпаются. Поэтому не исключено, что в оккупированном Крыму может действовать украинское подполье, в которое входят местные жители, украинские граждане", – говорит эксперт.
Таким образом, крымчане противодействуют оккупантам. Однако по другой версии, на Крымском мосту могли просто "неоткуда возникнуть подрыв и пожар".
"Но ведь мы видим, что он (пожар — ред.) был достаточно сильным, чтобы повлечь за собой обвал как минимум одной секции (Крымского моста — ред.). Очевидно, речь идет не просто о каком-то возгорании", — предполагает эксперт.
Напомним, Александр Мусиенко также рассказал, что повреждение моста чрезвычайно важно, потому что до 75% резервов для войны Россия поставляла на оккупированные территории именно через эту переправу.
Взрыв на Крымском мосту: что известно
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате чего произошел частичный обвал двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не пострадала.
В результате российский президент-диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, после чего в РФ открыли уголовное производство по факту взрыва.
Позже стало известно, что компания "Российские железные дороги" приостановила продажу билетов на поезда из и до полуострова. Все автобусные рейсы в Крым и обратно были отменены.
Кроме того, в Крыму после взрыва на мосту ограничили продажу товаров во избежание искусственного ажиотажа.
В то же время украинцы отреагировали на взрыв Керченского моста ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.
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