Украинцы в оккупации продолжают всячески противодействовать россиянам. Так, в захваченном Токмаке взвился украинский флаг.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье украинцы запустили в небо сине-желтый флаг.

Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как жители временно оккупированного города в поле подсолнухов запустили в небо украинский флаг. Они прикрывали лица масками и капюшонами, чтобы их не узнали захватчики.

Украинцы в оккупированном Токмаке запустили в небо сине-желтый флаг: видео

Напомним, во временно оккупированном Донецке 9 сентября в небе также неожиданно появился флаг Украины. Он весь день летал по городу на воздушных шарах.

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