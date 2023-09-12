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Украинцы в оккупированном Токмаке запустили в небо сине-желтый флаг: видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Украинцы в оккупированном Токмаке запустили в небо сине-желтый флаг: видео

Флаг Украины / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинцы в оккупации продолжают всячески противодействовать россиянам. Так, в захваченном Токмаке взвился украинский флаг.

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожье украинцы запустили в небо сине-желтый флаг.

Соответствующее видео показал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как жители временно оккупированного города в поле подсолнухов запустили в небо украинский флаг. Они прикрывали лица масками и капюшонами, чтобы их не узнали захватчики.

Украинцы в оккупированном Токмаке запустили в небо сине-желтый флаг: видео

Украинцы в оккупированном Токмаке запустили в небо сине-желтый флаг: видео

Напомним, во временно оккупированном Донецке 9 сентября в небе также неожиданно появился флаг Украины. Он весь день летал по городу на воздушных шарах.

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Дата публикации
Просмотры
202
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