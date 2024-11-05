Украинцы внезапно "проснулись" в других городах: что известно о массовом сбое в смартфонах

Украинцы массово начали жаловаться на сбой в работе смартфонов: у некоторых пользователей часы "спешат". Кроме того, на телефонах числится совсем другая геолокация пребывания.

Что произошло и как это исправить – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Масштабный сбой в смартфонах

Украинцы 5 ноября начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах: у некоторых пользователей они "спешат". Кроме того, на телефоне появляется неправильное местоположение. И кто-то, судя по карте прямо сейчас находится… в Курской области. Об этом свидетельствуют сообщения украинцев в Facebook. Вот одна из пользовательниц пишет, что никак не могла понять, какой час, потому что два телефона показывали разное время.

"Проснулась утром, посмотрела на один телефон — 7 утра. Посмотрела на второй — восемь часов. Замерла. Загугла — 7 утра. Ушла спокойно работать (с внутренним вопросом, почему на Vodafone время за россией). Параллельно ждала, пока проснется мужчина, Он проснулся через час (то ли в 8, то ли в 9-й). Спросила, что там у него со временем. Говорю — разберись, а? – написала пользовательница.

Другая пользовательница пишет, что ей вообще показывает, что она прямо сейчас находится где-то в Курской области.

"Это у всех на МТС сбой. Еще и Курскую обл. показывает как месторасположение", — указано в сообщении.

Работа РЭБов?

Такой сбой люди восприняли в основном с юмором, вот один пользователь говорит, что согласно карте он добежал до Нигерии.

"Я так в субботу «побегал» – из Труханового в порт в….. Нигерии) я теперь знаю, что туда 6578 км», – написал он.

Такое не в первый раз

Украинцы говорят, что такое уже было, а кто-то замечает, что замечает такие игры своего телефона не впервые. О сбое в работе часов на смартфоне заявил и украинский ресторатор Евгений Клопотенко. В комментариях к одному из сообщений в Сети он указал:

"Я, например, в 7:00 был уже на встрече, которая начиналась в 8:00. Беда в том, что одна на ней была".

Оказались в "Москве"

В то же время журналистка и телеведущая Янина Соколова сообщила, что на днях на ее смартфоне было оповещение "ваше устройство забыто в Антарктиде". А нардеп Дмитрий Наталуха написал в Сети, что у него дома три телефона, и все ночью "по какой-то радости автоматически перешли на часовой пояс "Москва".

"Все три устройства приобретены в разное время в разных странах. Спросил у коллег, которые тоже проснулись – та же история. У кого-то геопозиция Минск, у кого-то – Курск, у кого-то тоже Москва. При чем независимо от местонахождения, как внутри Украины, так и за ее пределами".

Почему произошел сбой и как исправить?

Впрочем, всему этому есть логическое объяснение. Это так называемый GPS-спуфинг, или GPS-симуляция, манипулирующая или обманывающая GPS-приемник путем передачи фальшивых GPS-сигналов. Это приводит к тому, что приемник получает неправильное местонахождение. То есть когда вражеские дроны летят по сигналу GPS на украинские города, благодаря GPS-спуфингу их удается сбить с курса.

Именно поэтому воздушные силы ВСУ часто рапортуют, что вражеские дроны локационно потеряны или вернулись на территорию россии. Но поскольку современные смартфоны также полагаются на сервисы геолокации, чтобы определять часовой пояс, это может приводить к автоматическому переключению часов во время работы GPS-спуфинга.

Но это просто исправить. Пользователям айфонов нужно зайти в "Параметры", выбрать пункт "Общие", далее "Дата и время". В этом меню нужно выключить переключатель "Задавать автоматически" и вручную выбрать часовой пояс для Киева. После этого iPhone не будет автоматически переключаться на другие часовые пояса, поэтому в случае поездки за пределы Украины нужно будет снова активировать эту опцию.

А пользователям андроидов нужно зайти в "Настройки", выбрать пункт "Общее управление", далее "Дата и время". В зависимости от производителя смартфона эти опции могут немного отличаться. Впрочем, нужные настройки всегда будут в меню "Дата и время". Если говорить о смартфонах Samsung, то они позволяют отдельно выбирать определение часового пояса как по сети оператора, так и по геолокации. Поэтому в настройках оставляете включенным переключатель "Автоматический часовой пояс", но включаете опцию "Временной пояс по расположению".

Напомню, что в ночь на 27 октября Украина перешла на зимнее время — стрелки часов перевелись на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала проект, отменяющий дальнейшие переводы. Впрочем, в социальных сетях из-за новации возник скандал. Люди в большинстве своем были недовольны тем, что для жизни выбрали именно зимнее время.

Эксперты о переходе на летнее время

Кроме того, переход на летнее время отнюдь не выгоден экономически, говорят эксперты. Ведь рабочий день будет начинаться позже и заканчиваться позже, когда уже будет темно и организм нуждается в отдыхе. А больше всего от этого пострадают предприятия и государственные учреждения с четким графиком и нормированным рабочим днем, объясняет экономист Илья Несходовский. Не будет экономить это электроэнергии.

Вредно людям?

Сама процедура "дергания стрелок" каждые полгода уже давно признана специалистами по биологической ритмике и исследователями сна не полезной, а для некоторых категорий людей даже вредна. Об этом

рассказала биология Ольга Маслова. По словам эксперта, у нас есть внутренняя система суточных ритмов, которая привязана к определенному режиму, а также генетических и психосоциальных особенностей.

При этом, чем меньше отличий в графике в разные дни, тем лучше функционирует наш организм.

А в Американской академии медицины сна объясняют, что биологические часы регулируются изменением света и тьмы – именно это влияет на ритмы сна и пробуждения.

Академия наук призывает президента наложить вето

Ежегодные изменения между стандартным и летним временем приводят к этому разрыву, который может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, а также на безопасность и общественное здоровье. Американская академия медицины сна призвала к отмене сезонных смен времени и отметила, что отказ от сезонных смен лучше согласуется с биологическими ритмами человека.

В свою очередь Академия наук высшей школы Украины призвала Владимира Зеленского ветировать закон об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Обращение президента Академии Александра Наконечного 17 июля опубликовала "Новинарня". Ученые приводят три аргумента против закона.

Позже на сайте президента Украины даже появилась соответствующая петиция по ветированию законопроект №4201 об исчислении времени. Согласно законопроекту, украинцы в последний раз должны перевести часы осенью на зимнее время и остаться на них. Однако это, как говорится в петиции, вызывает неудобства.

Среди аргументов в петиции приводится то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а темнеть — в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов. Также в петиции отметили, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, ведь повысит ее потребление вечером.

В то же время, разница в два часа с Европой повлияет на сотрудничество с партнерами. Напомним, что в настоящее время законопроект №4201 был принят ВРУ, однако президент Украины его пока не подписал. Более того, Владимир Зеленский, возможно, и не планирует этого делать. Об этом изданию ВВС Украина сообщила два собеседника в президентской команде.

Идея законопроекта и автор

Напомню, что автором законопроекта является Руслан Стефанчук. Он вспомнил об идее отменить перевод и остаться жить за зимним, по его словам, естественным для Украины временем, после того как стал новым председателем Рады. Он подавал такой проект в 2020 году, и его даже приняли в первом чтении. Но это произошло в начале марта, за несколько недель до перехода на летнее время. Идея Стефанчука провалилась, а сам документ вернули на доработку и повторное второе чтение. Однако в 2021 году для него также не хватило голосов.

Как отмечают в министерстве экономики, именно зимнее время, на которое в воскресенье перейдет Украина, естественно для страны и соответствует ее географическому положению, а переход на летнее время делали с целью эффективного использования светлой части суток. Если Зеленский так и не подпишет закон, такие переходы будут продолжаться.

В то же время на 2024 год переход на летнее время происходит в большей части Европы, Северной Америки, а также некоторых странах Африки, Азии, Южной Америки и Океании. Часы, в частности, переводят во всех странах ЕС, Великобритании, Соединенных Штатах (кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США), в большей части Канады, в части Австралии, Новой Зеландии, Чили, Египте и Ливане. В то же время в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки перехода на летнее время нет. Также не переводят часы в России, и поэтому – на временно оккупированных территориях Украины используют московское время.

В Украине время дважды в год меняли с 1981 года – в конце марта переходили на летнюю, а в последнюю неделю октября – на зимнюю. Традицию переводить часы в Европе ввели после Первой мировой войны. Таким образом, хотели сэкономить электроэнергию. Перевод часов летом давал возможность дольше пользоваться дневным светом. Впоследствии эта потребность отпала, а в 1970-х, во время нефтяного кризиса, снова стала актуальной. Впрочем, мир давно изобрел другие действенные способы экономить электроэнергию.

По оценкам чешских ученых, перевод часов позволяет сэкономить всего 0,34% электроэнергии. Перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов. Но главное – это влияние этой традиции на биологические ритмы и здоровье людей. ЕС с 2019 года отменил обязательный для всех стран перевод времени. Однако эти планы до сих пор не реализованы, и большинство стран Европы продолжают переводить часы.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что президент Владимир Зеленский в конце концов подпишет принятый парламентом закон об отмене сезонного перевода часов.

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