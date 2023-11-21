Украинцы во временной оккупации смогут пройти аттестацию по признанию образовательных результатов - Рада

Верховная рада Украины 21 ноября поддержала законопроект №959 о признании результатов обучения жителей временно оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За законопроект проголосовали 264 народных депутата.

Принятие этого документа позволяет украинским гражданам, проживающим на временно захваченной россиянами территории, пройти аттестацию для признания своих образовательных результатов.

Более того, законопроект предусматривает признание до 75% образовательных кредитов Европейской кредитно-трансферно-накопительной системы (ЕКТС) для получения высшего образования и устанавливает особые условия аттестации для некоторых специальностей и уровней образования.

Добавим, что в Украине хотят, но пока не отменяют заочную форму обучения. Поэтому Министерство образования и науки предлагает студентам так называемые "индивидуальные траектории". В ведомстве говорят, что заочная форма в большинстве случаев – это не о качестве образования, а о получении корочки в форме диплома. Он отметил, что за последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма.

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