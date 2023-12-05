"Украинцы воюют вместо нас": Квасневский назвал страну, которую захватил бы Путин, если б Украина не устояла

Если бы Украина не устояла во время полномасштабного вторжения РФ, то это чрезвычайно поощряло бы главу Кремля Владимира Путина идти дальше – на Молдову, страны Балтии, а также Польшу.

Об этом сказал президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский в эксклюзивном интервью "Радио Свобода".

Во время разговора с журналистом бывший польский глава вспомнил цитату из собственной книги-интервью "Президент", где он говорит, что украинцы борются не только за свою территорию.

"Украинцы воюют вместо нас, то есть вместо поляков. Я честно там говорю, то не только вместо нас, поляков, а вместо нас всех в демократической Европе. Если бы Украина не устояла, то это чрезвычайно бы поощрило Путина идти дальше. Дальше для Путина, на мое мнение – это точно Молдова, это могут быть балтийские страны, но не исключаю, что это была бы угроза и для Польши», – заверил Квасневский.

В чем состоит главная угроза РФ

Также Александр Квасьневский поднял тему реальной российской угрозы миру. По его словам, она заключается в лживой пропаганде Кремля.

"Как читаем тех российских пропагандистов, то там четко говорится, что Польша – "это тоже наша территория влияний, и нет причин отказываться от Польши". Конечно, мы – в другой ситуации, мы – в НАТО, мы – в ЕС, мы бы тоже не сдались, но очевидно, что уровень нашей безопасности очень уменьшился бы.Россия опасна не только потому, что развязывает войны, Россия опасна, потому что проводит лживую пропаганду, потому что коррумпирует разных людей, они имеют много методов.Россия просто является опасным партнером, опасна государством", – объяснил Александр Квасневский.

Напомним, ранее Александр Квасневский рассказывал, что президент РФ Путин имел захватнические амбиции в отношении Украины десятилетиями. По словам польского лидера, еще в начале ХХІ века Путин высказывался об Украине как части великой России, но тогда это звучало от него как мечта. А разозлила Путина Оранжевая революция, когда победил Витор Ющенко. Тогда мечта диктатора России, по словам Квасьневского, превратилась в план.

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