Украинцы возвращаются из Сектора Газа — фото и видео из аэропорта Кишинева

155 человек, эвакуированных из Сектора Газы, вечером 11 ноября прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта.

Эвакуированные из Сектора Газа граждане Украины прибыли в Кишинев из Египта.

Об этом свидетельствуют фото и видео с места прилета, обнародованные ГУР Минобороны 11 ноября.

"Из зоны конфликта спасены ― 145 граждан Украины, 9 граждан Молдовы и 1 палестинец. Далее украинцев ждет дорога домой", — заявили в ГУР.

В Украину едут многие семьи с детьми, а также одна гражданка Украины с онкологическим заболеванием. Как только самолет приземлился в столице Молдовы, ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска из Украины, где ее встретила бригада наших медиков и довезла в больницу в Одессе.

Эвакуированные из сектора Газы граждане Украины Фото: ГУР

Что известно об эвакуации иностранцев из Сектора Газа

По состоянию на 11 ноября известно, что из Сектора Газа, где продолжаются бои ЦАХАЛа против ХАМАСа, удалось спасти более 200 украинских граждан. В то же время диппредставительство РФ все еще сеет уныние в эвакуации среди украинцев.

Эвакуированные из сектора Газы граждане Украины прибыли в Кишинев из Египта Фото: ГУР

7 ноября была эвакуирована первая группа украинцев, а именно 43 человека из Газы. Тогда ГУР выложила фото с гражданами Украины, где в основном видно женщин и детей в зале ожидания.

А посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что в списке на эвакуацию из Газы – 367 украинцев.

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