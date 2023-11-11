Украинцы возвращаются из Сектора Газа — фото и видео из аэропорта Кишинева

155 человек, эвакуированных из Сектора Газы, вечером 11 ноября прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта.
Эвакуированные из Сектора Газа граждане Украины прибыли в Кишинев из Египта.
Об этом свидетельствуют фото и видео с места прилета, обнародованные ГУР Минобороны 11 ноября.
"Из зоны конфликта спасены ― 145 граждан Украины, 9 граждан Молдовы и 1 палестинец. Далее украинцев ждет дорога домой", — заявили в ГУР.
В Украину едут многие семьи с детьми, а также одна гражданка Украины с онкологическим заболеванием. Как только самолет приземлился в столице Молдовы, ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска из Украины, где ее встретила бригада наших медиков и довезла в больницу в Одессе.
Что известно об эвакуации иностранцев из Сектора Газа
По состоянию на 11 ноября известно, что из Сектора Газа, где продолжаются бои ЦАХАЛа против ХАМАСа, удалось спасти более 200 украинских граждан. В то же время диппредставительство РФ все еще сеет уныние в эвакуации среди украинцев.
7 ноября была эвакуирована первая группа украинцев, а именно 43 человека из Газы. Тогда ГУР выложила фото с гражданами Украины, где в основном видно женщин и детей в зале ожидания.
А посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что в списке на эвакуацию из Газы – 367 украинцев.
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