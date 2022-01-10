Украинцы возвращаются за границу: в пунктах пропуска образовались очереди из сотен машин

Украинцы возвращаются за границу: в пунктах пропуска образовались очереди из сотен машин

160 автомобилей стоят в очереди на КПП с Польшей, еще 175 пытаются попасть в Венгрию.

После рождественских праздников на выезде из Украины в пунктах пропуска с соседними государствами образовались очереди. По состоянию на 09:00 утра 10 января наибольшие очереди наблюдаются на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. В общей сложности выехать за пределы Украины пытаются 445 автомобилей.

Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Утром очереди на границе с Польшей утолились на таких КПП:

"Рава-Русская" — 30

"Грушев" — 50

"Шегини" — 20

"Краковец" — 60

Словацкая Республика:

"М. Березный" — 50

"Ужгород" — 125

Венгрия:

"Тиса"- 30

"Звонковое" — 35

"Косино" — 30

"Вылок" — 15

В то же время очередей на границе с Румынией не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, скопления авто могут возникать вплоть до конца недели. По словам начальника отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергея Веретельника, это накопление прогнозируемое.

На западной границе снова очереди – украинцы после праздников возвращаются на работу в Европу

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