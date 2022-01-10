Украинцы возвращаются за границу: в пунктах пропуска образовались очереди из сотен машин

160 автомобилей стоят в очереди на КПП с Польшей, еще 175 пытаются попасть в Венгрию.
После рождественских праздников на выезде из Украины в пунктах пропуска с соседними государствами образовались очереди. По состоянию на 09:00 утра 10 января наибольшие очереди наблюдаются на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. В общей сложности выехать за пределы Украины пытаются 445 автомобилей.
Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Утром очереди на границе с Польшей утолились на таких КПП:
- "Рава-Русская" — 30
- "Грушев" — 50
- "Шегини" — 20
- "Краковец" — 60
Словацкая Республика:
- "М. Березный" — 50
- "Ужгород" — 125
Венгрия:
- "Тиса"- 30
- "Звонковое" — 35
- "Косино" — 30
- "Вылок" — 15
В то же время очередей на границе с Румынией не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, скопления авто могут возникать вплоть до конца недели. По словам начальника отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергея Веретельника, это накопление прогнозируемое.
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