Украинцы выбрали лучшую почтовую марку прошлого года от "Укрпочты".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский на своей странице в Facebook.

Больше всего голосов отдали за марку "Вечная память". Ее выпустили 29 августа в День памяти погибших защитников Украины. На ней изображен казак-бандурист, склоняющий голову над могилами собратьев.

Украинцы выбрали лучшую почтовую марку 2023 года / Фото: Игорь Смелянский / Facebook

"Результаты конкурсов на лучшую марку всегда непредсказуемы, потому что зависят от многих обстоятельств, но главное, от настроений украинцев именно во время опроса. И результат прошлого года вполне понятен — люди выбрали марку, посвященную погибшим, которые защищали всех нас. Тем, кто подарил стране 2023 год и дарит каждый день 24-го", — прокомментировал Смилянский.

А лучшим почтовым блоком избрано "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре".

Также Игорь Смилянский заинтриговал выходом новой марки. Она увидит свет 2 февраля.

Напомним, 25 января из-за кибератак "Укрпочта" испытала технический сбой в работе. Почтовый перевозчик сообщил о масштабных проблемах.

Читайте также: