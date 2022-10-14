Украинцы выбрали топ выдающихся личностей всех времен: среди них Шевченко, Залужный и Зеленский

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан, в котором они выбрали выдающихся украинцев всех времен. В народный топ попали Тарас Шевченко, Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

Опрошенные назвали всего 148 имен, не получая никаких списков или подсказок, отметил "Рейтинг".

Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко – 63,9%. В первую пятерку выдающихся украинцев также вошли Владимир Зеленский — 29,8%, Леся Украинка — 19,6%, Богдан Хмельницкий — 17,3% и Степан Бандера — 12,8%.

Также в десятке оказались Михаил Грушевский – 11,6%, Иван Франко – 10,1%, Иван Мазепа – 8,8%, Вячеслав Черновол – 8,7% и Валерий Залужный – 7,7%.

Вместе с тем, около 8% опрошенных не смогли вспомнить ни одного выдающегося украинца.

Напомним, сегодня, 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу Родину от врагов.

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