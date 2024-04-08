Украинцы вынуждены эволюционировать или умереть: Гудыменко о глобальных последствиях войны

Гудыменко отметил, что все политические, демографические, социальные и другие карты Украины, созданные до 2022 года, уже не соответствуют действительности.

Украинцы, как нация, вынуждены эволюционировать или умереть. Иного выбора у нас нет.

Такое мнение высказал ветеран войны, общественный деятель Юрий Гудыменко.

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Он подчеркнул, что война, оружие и армия эволюционируют. Враг в свою очередь тоже эволюционирует.

"Там, где достают КАБы, будут подземные школы, детские сады, офисы и больницы. Мы пойдем под землю, потому что нужно жить. Уже идем. Уже строим", – сказал Гудыменко, очевидно имея в виду первую подземную школу в Харькове.

По мнению военного, из-за атак на большие электростанции украинцы будут вынуждены в будущем строить большое количество меньших, которые "сложнее защищать, но легче ремонтировать, и меньший суммарный эффект от каждого прилета".

Также Гудыменко отметил, что все политические, демографические, социальные и другие карты Украины, созданные до 2022 года, уже не соответствуют действительности.

"Львов – уже город-миллионник, Харьков – уже нет", – отметил он.

Гудыменко напомнил, что центр экономической и промышленной активности сместился на Запад страны, вдали от линии фронта. Старые советские, а иногда и досоветские заводы-гиганты на Востоке и Юге уничтожаются вражеской артиллерией, шахедами и авиабомбами.

"Все торговые пути в направлении России закрыты на десятилетие, если не больше (а хотелось бы навсегда). Население перемещается, смешиваются региональные культуры, мифы и диалекты. Старые линии и границы разногласий стерты и уничтожены, новые проходят не на картах, а у изголовья .

Мы вынуждены эволюционировать. Это не наш выбор, но наша реальность. Каждый, кто будет пытаться жить как до Великой Войны, вымрет, как динозавры или кавалерия. Мир изменился, теперь наша очередь. Выводы сделал еще Дарвин. Эволюционируй. "Или" не будет", — подытожил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам и заявил, что отсидеться дома никому не удастся.

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