Украинцы высказались, как нужно наказывать коррупционеров: результаты опроса

Социологи поинтересовались у украинцев, как нужно наказывать коррупционеров: по законам, даже если медленно или как можно скорее, даже если с нарушением законов.

Большинство украинцев (55% опрошенных) выступают за наказание коррупционеров даже с нарушением законов. Это тревожная тенденция, ведь противоречит развитию современного европейского правового государства.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Опросы КМИС и других компаний демонстрируют, что после начала полномасштабной войны проблема №1 для украинцев – коррупция.

Так, в декабре в Украине был проведен соцопрос по механизму наказания коррупционеров. По результатам опроса, более половины украинцев – 55% – хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов. За наказание по закону, даже если это займет много времени, выступили 42% опрошенных. Еще 3% не определились со своим взглядом.

Как украинцы предлагают наказывать коррупционеров/Инфографика: КМИС

Чем меньше украинцы доверяют судам, тем больше требование наказывать как можно скорее даже с нарушением закона. Так, среди опрошенных, доверяющих судам, 41% выступают за скорейшее наказание. А среди респондентов, не доверяющих судам, за скорейшее наказание высказались 63%. Похожая тенденция наблюдается и по доверию полиции.

В то же время по поводу доверия к президенту тенденция противоположная. В этом случае на скорейшем наказании коррупционеров настаивает больше тех, кто доверяет главе государства.

Наказание коррупционеров в зависимости от того, доверяют ли /трудно сказать/не доверяют определенным общественным институтам/Инфографика: КМИС

"Коррупция остается одним из крупнейших раздражителей в украинском обществе. На фоне критически низкого доверия судам и прокуратуре все больше украинцев не будут видеть легальных путей достижения справедливости. Каждое следующее громкое коррупционное дело будет восприниматься еще более эмоционально, а без надлежащей канализации справедливого общественного возмущения будет рости недовольство, которое будет расшатывать украинское общество", – прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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"Мы уже видим, что большинство украинцев требуют наказания коррупционеров даже с нарушением законов (и по сравнению с периодом до вторжения есть радикализация взглядов). На самом деле это тревожная тенденция, поскольку входит в противоречие с развитием современного европейского правового государства", — отметил Грушецкий.

Он добавил, что последние разоблачения отдельных чиновников способны лишь на время быть аргументом, что борьба с коррупцией действительно происходит. Однако общество ждет реальных приговоров и ответственности. Поэтому затягивание во времени и "захоронение дел" может оказать сокрушительный эффект на поддержку власти в ближайшем будущем.

В течение 29 ноября-9 декабря 2023 КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1031 респондента во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, на момент опроса проживавшими на контролируемой властями территории государства.

К слову, недавний опрос КМИС продемонстрировал, что в Украине падает доверие к власти: стало известно, сколько людей доверяют президенту и парламенту.

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