"Украинцы являются шансом мира": Зеленский в Давосе об агрессии РФ и возможности остановить Путина

Россия несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Лучше всего – покончить с Владимиром Путиным и его агрессией сейчас на территории нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Путин не остановится на Украине"

По убеждению Зеленского, если кто-то думает, что российская угроза это только о нашем государстве, они фундаментально ошибаются. Возможные направления и временные рамки новой российской агрессии вне Украины становятся все более очевидными.

"Позвольте мне спросить: какая европейская нация может сегодня предоставить армию в боеготовности, похожей на украинскую, которая сдержит Россию? Сколько мужчин и женщин ваши государства готовы направить в защиту другого государства? Если нужно бороться с Путиным вместе на годы вперед, разве не лучше покончить с ним и его военной стратегией сейчас, тогда как наши храбрые мужчины уже это делают? Они являются шансом мира", – уверяет украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский находится в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Во вторник, 16 января, он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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