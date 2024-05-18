Украинцы за границей будут иметь простой способ обновления учетных данных в ТЦК

Согласно постановлению Кабинета министров украинцы за границей, смогут обновить свои учетные данные в ТЦК онлайн.

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правительства документе.

Постановлением Кабмина утверждена реализация экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.

При уточнении данных нужно будет указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию или номер паспорта гражданина Украины.

В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.

По результатам уточнения учетных данных, лицо автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.

Напомним, мобильное приложение "Резерв+", через которое военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои учетные данные, будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с субботы, 18 мая.

Читайте также: