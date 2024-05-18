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Украинцы за границей будут иметь простой способ обновления учетных данных в ТЦК

Украинцы за границей будут иметь простой способ обновления учетных данных в ТЦК

Украинцы за границей могут обновить учетные данные онлайн. Коллаж ТСН.ua

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника.

Согласно постановлению Кабинета министров украинцы за границей, смогут обновить свои учетные данные в ТЦК онлайн.

Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правительства документе.

Постановлением Кабмина утверждена реализация экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.

При уточнении данных нужно будет указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию или номер паспорта гражданина Украины.

В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.

По результатам уточнения учетных данных, лицо автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.

Напомним, мобильное приложение "Резерв+", через которое военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои учетные данные, будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с субботы, 18 мая.

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