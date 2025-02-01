Украинцы за границей получают счета за коммунуслуги в оставленных квартирах: нардеп объяснил почему

За предоставление определенных коммунальных услуг нужно платить, даже если в квартире никто не проживает.

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу и не живут в своих квартирах, продолжают получать счета за коммунальные услуги.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко объяснил, почему так происходит, в комментарии телеканалу "Киев24".

По его словам, люди неправильно считают, что их квартиры в многоэтажках, где они временно не проживают, не получают коммунальных услуг.

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"Там не все так просто. Если человек находится в Польше или Германии, а у него квартира в многоквартирном доме, это не значит, что дом не потребляет энергоресурсов или не получает других услуг”, — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп напомнил, что в многоквартирном доме освещаются также места общего пользования, поэтому за эту электроэнергию тоже приходится платить, особенно если в доме создано ОСМД.

“По теплу ситуация другая. Но даже если человек ограничил потребление, это не значит, что совсем квартира не отапливается, поэтому идет начисление за тепло”, — объяснил он, добавив, что теплоноситель в многоквартирный дом все равно подается.

Напомним, некоторых пенсионеров в Украине освободили от оплаты за коммуналку. Речь идет о жителях сельской местности, которые до выхода на пенсию работали в сферах культуры, медицины или образования и продолжают проживать в сельской местности.

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