Украинцы за границей смогут дистанционно получить бронирование – что об этом известно

В Миннацединства анонсировали создание так называемых Unity Hub, где гражданам будут предлагать работу в секторе обороны, которая предусматривает бронирование.
Украинцы, проживающие на территории других государств, смогут получить бронирование от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством в Украине.
Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев, передает "Экономическая правда".
Министр рассказал, что в странах, где проживает больше всего украинцев, создаются так называемые Unity Hub. В этих центрах предоставят возможность в будущем интегрировать граждан в рынок труда в Украине из-за рубежа. Unity Hub будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, в том числе трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.
"Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", – сказал Чернышев, комментируя вопросы проблемы бронирования украинцев из-за границы.
Он заверил, что получить бронирование от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.
Напомним, что Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников до 31 марта.
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