Украинцы за рекордные три часа собрали подписи под петицией о возвращении декларирования

В Украине создали петицию к президенту с требованием вернуть в парламент законопроект о декларациях и открыть реестр имущественных деклараций чиновников. Необходимое количество подписей собрали за рекордные три часа.

Петиция за возвращение в Верховную Раду законопроекта о декларировании набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за три часа с момента публикации.

Об этом сообщает глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Так, петиция прошла модерацию и была открыта для подписания в 17:00. Уже в 20:10 под ней было 25 тысяч подписей, необходимых для ее обязательного рассмотрения президентом Украины.

Шабунин говорит, что это рекорд подписания украинцами петиций к президенту за все время существования этого инструмента. И это учитывая, что для сбора необходимых 25 тысяч голосов отводится 91 день.

Следует добавить, что автором петиции, которую так активно поддержали украинцы, является военнослужащий Александр Ябченко, который служит в роте "Гонор" в составе батальона ВСУ "Волки Да Винчи". Он недавно получил третье ранение на передовой.

Именно к его петиции присоединились тысячи украинцев с призывом к главе государства отреагировать на этот запрос. Шабунин также отмечает, что решение о законопроекте о декларациях в настоящее время зависит от президента Зеленского.

"Оно НЕ о том, откроют ли декларации сейчас или через год. Президент решает, откроют ли декларации СЕЙЧАС, или НЕ будут открывать еще много лет", — подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Верховная Рада Украины во вторник, 9 сентября, вернула электронное декларирование для украинских чиновников, однако доступ к ним будет закрыт. Голосование за соответствующую правку нардепы провалили.

После этого на общественное недовольство отреагировал и Зеленский. Он заявил, что проведет несколько консультаций и только тогда примет решение, подписывать ли новый законопроект или наложить на него вето.

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