Украинцы запустили в TikTok смешной тред с фразами, которые можно сказать на маникюре и во время секса

Пользователям соцсети предлагают писать фразы, которые можно сказать на маникюре и в постели.

В соцсети TikTok завирусился тред (диалог – ред.), где пользователям предложили написать фразы, которые можно сказать и на маникюре и во время интима.

Пользователям так понравилась эта идея, что они начали "сыпать" смешными фразами под одним из видео в TikTok.

Вот некоторые из них:

"Мне вас подружка посоветовала"

"А почему такая короткая длина?"

"Сфоткаю и выставлю в инсту"

"Муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим"

"Можно чуть быстрее, за мной муж приехал"

"Я здесь вчера сама себе немного поковыряла"

"У вас инструмент упал"

"Оно должно так печь или вытаскивать?"

"Я хотела черный, ну ладно, давайте нюд"

"Я последняя, есть ли кто-то еще после меня"

"А 60 секунд точно достаточно?"

"А снимать процесс будем?"

"Мне срочно нужно, у меня завтра свадьба"

"Еще долго? Потому что у меня спина болит"

"Расслабь руку"

"Возьмешь меня в 7 утра"

"Порекомендую Вас своей подруге"

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