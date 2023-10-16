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Украинцы запустили в TikTok смешной тред с фразами, которые можно сказать на маникюре и во время секса

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1237
Время на прочтение
1 мин
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Украинцы запустили в TikTok смешной тред с фразами, которые можно сказать на маникюре и во время секса

TikTok / Фото: Associated Press

Пользователям соцсети предлагают писать фразы, которые можно сказать на маникюре и в постели.

В соцсети TikTok завирусился тред (диалог – ред.), где пользователям предложили написать фразы, которые можно сказать и на маникюре и во время интима.

Пользователям так понравилась эта идея, что они начали "сыпать" смешными фразами под одним из видео в TikTok.

@pro.natali.nails

Я первая, пишу в комментарии ✍

♬ Я буду помнить твои следы — _

Вот некоторые из них:

  • "Мне вас подружка посоветовала"
  • "А почему такая короткая длина?"
  • "Сфоткаю и выставлю в инсту"
  • "Муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим"
  • "Можно чуть быстрее, за мной муж приехал"
  • "Я здесь вчера сама себе немного поковыряла"
  • "У вас инструмент упал"
  • "Оно должно так печь или вытаскивать?"
  • "Я хотела черный, ну ладно, давайте нюд"
  • "Я последняя, есть ли кто-то еще после меня"
  • "А 60 секунд точно достаточно?"
  • "А снимать процесс будем?"
  • "Мне срочно нужно, у меня завтра свадьба"
  • "Еще долго? Потому что у меня спина болит"
  • "Расслабь руку"
  • "Возьмешь меня в 7 утра"
  • "Порекомендую Вас своей подруге"

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Дата публикации
Просмотры
1237
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