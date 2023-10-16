Украинцы запустили в TikTok смешной тред с фразами, которые можно сказать на маникюре и во время секса

Пользователям соцсети предлагают писать фразы, которые можно сказать на маникюре и в постели.
В соцсети TikTok завирусился тред (диалог – ред.), где пользователям предложили написать фразы, которые можно сказать и на маникюре и во время интима.
Пользователям так понравилась эта идея, что они начали "сыпать" смешными фразами под одним из видео в TikTok.
@pro.natali.nails
Я первая, пишу в комментарии ✍♬ Я буду помнить твои следы — _
Вот некоторые из них:
- "Мне вас подружка посоветовала"
- "А почему такая короткая длина?"
- "Сфоткаю и выставлю в инсту"
- "Муж в уголке посидит, подождет, пока мы закончим"
- "Можно чуть быстрее, за мной муж приехал"
- "Я здесь вчера сама себе немного поковыряла"
- "У вас инструмент упал"
- "Оно должно так печь или вытаскивать?"
- "Я хотела черный, ну ладно, давайте нюд"
- "Я последняя, есть ли кто-то еще после меня"
- "А 60 секунд точно достаточно?"
- "А снимать процесс будем?"
- "Мне срочно нужно, у меня завтра свадьба"
- "Еще долго? Потому что у меня спина болит"
- "Расслабь руку"
- "Возьмешь меня в 7 утра"
- "Порекомендую Вас своей подруге"
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