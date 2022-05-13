Украинцы заработали 13 млн гривен на продаже одежды для силовых структур России

Украинцы в оккупированном Крыму создали предприятие по производству форменной одежды для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов России. Они заработали 13 млн гривен во взаимодействии с оккупационными властями.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Известно, что в течение 2021 года под предлогом ведения деятельности по пошиву одежди и медицинских средств украинцы получали деньги от банков по договору факторингового обслуживания.

Для этого злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения об объемах поставленной продукции. Кроме того, используя реквизиты подконтрольных предприятий и искусственно создавая видимость хозяйственных операций, они отражали поставки продукции по кругу между этими хозяйствующими субъектами. Вырученные деньги украинцы перечисляли на подконтрольные счета, а также на счета предприятий, созданных на территории Крыма.

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Также, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и введение военного положения, подозреваемые не прекратили свою предпринимательскую деятельность на временно оккупированной территории. Они продолжают своими действиями поддерживать и обеспечивать материальными ресурсами военизированные формирования РФ, базирующиеся в Крыму.

Согласно выводам экспертов, сумма нанесенных в результате противоправной деятельности подозреваемых достигает 13 млн грн. Чтобы возместить нанесенный злоумышленниками ущерб на имущество и транспортные средства общей суммой более 6,5 млн грн были наложены аресты.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. За совершенное мужчинам может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России украинскому правительству пришлось потратить уже более 245 миллиардов гривен.

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