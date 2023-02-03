Украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели

Защитники Украины овладевают оружием с опережением графика.
Обучение украинских военных на ЗРК Patriot может завершиться уже через несколько недель.
Об этом сообщил атташе по вопросам обороны Посольства Украины в США Борис Кременецкий в комментарии для "Голос Америки".
"Речь идет о неделях, точного ответа я не могу дать... Месяц почти уже истек с тех пор, как они прибыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может забрать от нескольких месяцев до года", — сказал он.
Напомним, несколько дней назад украинские защитники прибыли в Германию, чтобы учиться работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot. А тренировки военных из Украины на ЗРК Patriot в штате Оклахома начались в середине января.
ЗРК Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны, информировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте также: