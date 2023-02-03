Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели

Фото: Associated Press

Защитники Украины овладевают оружием с опережением графика.

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot может завершиться уже через несколько недель.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны Посольства Украины в США Борис Кременецкий в комментарии для "Голос Америки".

"Речь идет о неделях, точного ответа я не могу дать... Месяц почти уже истек с тех пор, как они прибыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может забрать от нескольких месяцев до года", — сказал он.

Напомним, несколько дней назад украинские защитники прибыли в Германию, чтобы учиться работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot. А тренировки военных из Украины на ЗРК Patriot в штате Оклахома начались в середине января.

ЗРК Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны, информировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украинские военные в Германии и США учатся работать с Patriot

Украинские военные в Германии и США учатся работать с Patriot

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
101
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация