Украинцы жалуются на неправильную работу часов и карт в смартфонах

Украинцы 5 ноября начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах: у некоторых пользователей они "спешат". Кроме того, на телефонах отображается неправильное местоположение.

Об этом свидетельствуют сообщения украинцев в Facebook.

"Проснулась утром, посмотрела на один телефон — 7 утра. Посмотрела на другой — 8:00. Замерла. Загуглила — 7 утра. Пошла спокойно работать (с внутренним вопросом, почему на Vodafone время по России). Параллельно ждала, пока проснется муж. Он проснулся через час (то ли в 8, то ли в 9). Спросила, что там у него со временем. Та же история", – сообщила Наталья Емченко.

"Это у всех на МТС сбой. Еще и Курскую обл. показывает как месторасположение", — написала в комментариях пользователь Инна Хмара.

"Обожаю ПВО. Просыпаешься по будильнику, собираешься. А потом понимаешь, что РЭБ отбросил тебя далеко на север и имеешь еще один свободный час", — сообщил Анатолий Амелин.

О сбое в работе часов на смартфоне заявил и украинский ресторатор Евгений Клопотенко. В комментариях к одному из сообщений в Сети он указал:

"Я, например, в 7:00 был уже на встрече, которая начиналась в 8:00. Беда в том, что один на ней был".

В то же время журналистка и телеведущая Янина Соколова сообщила, что на днях на ее смартфоне было уведомление "ваше устройство забыто в Антарктиде".

Нардеп Дмитрий Наталуха написал в Сети, что у него дома три телефона, и все ночью "с какой-то радости автоматически перешли на часовой пояс "Москва".

"Все три устройства приобретены в разное время в разных странах. Спросил у коллег, которые тоже проснулись – та же история. У кого-то геопозиция Минск, у кого-то – Курск, у кого-то тоже Москва. При чем независимо от местонахождения, как внутри Украины, так и за ее пределами", – говорится в сообщении депутата.

Сообщения других украинцев о сбоях в смартфонах:

"Будильник сработал на 1 час раньше, но показал 7. Механические часы показывали 6";

"Я уже слышала такое от коллег: сбивает часы на гаджетах. Лучше сверяться с механическим или со службой времени 121";

"Проснулась сегодня в курске";

"То же самое, проснулась "в москве". Хорошо, что рядом муж, у него ручная настройка часового пояса";

"У моей подруги наушники показало в Северном Ледовитом океане";

"Это изза рэб. типа пролетали шахеды, рядом включили рэб, телефон получил другие координаты и подумал, что мы в другой стране";

" Это РЭБ работает. Именно поэтому в сообщениях ВС в последнее время много шахедов "локационно потеряны" – они дезориентированы и летят не по маршруту, кружат часами или возвращаются на альма-матер или белорашку";

Именно поэтому в сообщениях ВС в последнее время много шахедов "локационно потеряны" – они дезориентированы и летят не по маршруту, кружат часами или возвращаются на альма-матер или белорашку"; "Такое было в прошлый вторник и пятницу. Сейчас просто снял флажок "определять время автоматически";

"В Израиле это норма. У нас уже год пол страны в Бейруте или Амане. Это такой РЭБ, привязанный к GPS".

К слову, в ночь на 5 ноября россияне как раз атаковали Украину ракетами, авиабомбами и дронами. В частности, враг запустил 79 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.

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