Украинцы жалуются на работу часов в смартфонах — в Генштабе сделали важное заявление

Специалисты по радиоэлектронной борьбе объяснили причины явления и как его устранить.

При проведении мероприятий по отражению воздушных атак российских кафиров применяются средства радиоэлектронной борьбы, в частности, средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг), нарушающей систему точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

Об этом заявили в Генштабе.

Средства РЭБ применяют для повышения эффективности воздействия на противника.

"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени. Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться. ," — объяснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генеральном штабе ВСУ.

5 ноября граждане начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах, а также неправильное местоположение в мобильных.

Напомним, ранее эксперт по производству РЭБ объяснил, что означает выражение "локационно потерянные беспилотники".

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