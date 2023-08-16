"Украинцы ждут освобождения": в ГУР прокомментировали "выборы" на оккупированных территориях

Граждане Украины на ВОТ не воспринимают оккупантов и ждут ВСУ.

Захватчики готовятся к псевдовыборам на временно оккупированных территориях. Скорее всего, туда завезут россиян для имитации и постановки процесса.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Речь не только о выборах. Везде, где нужно имитировать создание государства или интеграции тех территорий в российскую неоимперию завозят россиян-учителей, россиян-правоохранителей, россиян-рабочих", — подчеркнул представитель ГУР.

Это значит, продолжил он, что украинское местное население воспринимает россиян как оккупантов и Россию как агрессора. Какие-либо преступные действия врага оно преимущественно не воспринимает и отторгает их. Так, украинцы ждут возвращения и освобождения.

Напомним, российские захватчики на оккупированных территориях Херсонской области создали так называемые "школы молодого избирателя". Их цель состоит в том, чтобы подготовить старшеклассников к "выборам" президента РФ.

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