Украине будет тепло, но местами - дождь: прогноз погоды на 12 августа

Во вторник, 12 августа, в Украине будет сухая и достаточно комфортная погода. Кратковременные дожди прогнозируются в двух областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине – переменная облачность, без осадков. Лишь в Харьковской и Луганщине днем местами небольшой кратковременный дождь.

Почти по всей Украине днем столбики термометров покажут 20-25 тепла. Однако температура воздуха в южных областях, в центре и Закарпатье будет составлять +24-29 °.

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области и в Киеве - переменная облачность, без осадков. В столице днем температура воздуха составит +22-24°. В Киевской области столбики термометров покажут +20-25°.

Напомним, украинская климатолога Светлана Краковская считает, что к 2040 году зимы почти исчезнут. В Украине существенно потеплеет. Зимой снег будет редкостью, а война будет дополнительно влиять на климат из-за выбросов парниковых газов и уничтожения лесов.