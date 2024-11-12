Украине будет угрожать затяжной блекаут: эксперт встревожил прогнозом

Если будут повреждены атомные блоки, это обернется жесткими графиками отключений.

Атомные электростанции Украины находятся в опасности из-за воздушных ударов РФ. Если российские военные атакуют атомные блоки, это остановит работу украинских АЭС.

Об этом заявил энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью "Главреду".

"Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отразят кусок бетона, станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. Это сразу станет причиной отключений", — пояснил специалист.

Если будут выведены из строя две АЭС, то украинцам будет грозить блекаут. Эксперт объясняет: если такие удары будут нанесены, то "теоретически и практически ремонт может занять неделю-две". И потому опять же – в течение этого времени могут быть отключения.

По словам Корольчука, без АЭС будет сложно обеспечить электроэнергией всех потребителей. В случае повреждения атомных блоков электроэнергия будет подаваться по жестким графикам, а в первую очередь ею будут обеспечивать важные инфраструктурные объекты.

Напомним, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве могут превентивно выключать свет из-за угрозы ракетного удара России.

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