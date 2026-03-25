Украине грозит большая вода: синоптики предупредили об опасности

Прогноз погоды в Украине на 25 марта

В Украине 25 марта ожидается теплая весенняя погода с температурой до +16°C, однако в отдельных регионах возможны осадки. В то же время синоптики предупреждают о развитии половодья и затоплении дорог.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Погода 25 марта

25 марта в Украине синоптические условия претерпят более заметные изменения, чем сама погода. Атмосферное давление и дальше будет снижаться, однако большинство территории будет оставаться вне влияния фронтов, поэтому в большинстве областей сохранится сухая погода. Лишь на юго-востоке местами возможен небольшой дождь.

Ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, а в западных и северных регионах — юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха днем составит +11…+16°C.

Прогноз погоды на 25 марта от Укргидрометцентра / © Укргидрометцентр

Опасность подтоплений

В Укргидрометцентре также предупредили, что 25 марта будет продолжаться подъем уровней воды на реках суббассейна Десны с суточным приростом 1– 15 см. Это повлечет дальнейшее затопление заводей, в частности на притоке Десны — реке Снов возле города Сновск, а также перелив воды через дорогу местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин в Черниговском районе.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Напомним, накануне синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 25 марта будет тепло, +12…+16°C, однако через Полтавскую область в Крым пройдет полоса холода с температурой +7…+11°C. В Киеве будет сухо и солнечно, до +14°C. Из-за начала отключения отопления и прогнозируемого похолодания с 31 марта – 1 апреля Диденко советует не прятать теплую одежду.