Украине грозит дефицит качественной питьевой воды, — глава Госпродпотребслужбы

Требования к четырем показателям качества воды в Европе в 100 раз жестче.

В Украине действуют устаревшие нормы, устанавливающие требования к качеству питьевой воды, поэтому через несколько десятков лет может возникнуть ее дефицит.

Об этом заявила в четверг, 11 ноября, председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время проходящего в столице Форума по экологии и устойчивому развитию.

По словам чиновницы, в Украине нужно более активно внедрять европейские нормы. "Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания", — подчеркнула она.

Владислава Магалецкая отметила, что в Украине действуют "Государственные санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

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Кроме того, в действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости. С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

"Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию — это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, например, хлорпирифос)", — сообщила глава Госпродпотребслужбы, добавив, что нынешние нормы Украины нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза.

Напомним, без воды невозможна жизнь, потому что она необходим участник всех процессов, протекающих в нашем организме. Правильно выстроенный питьевой режим улучшает состояние кожи, избавляет от обезвоживания.

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