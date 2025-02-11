Украине грозит демографический кризис: эксперт назвала единственное, что может спасти

Потенциал демографического роста в Украине полностью исчерпан.
Тренд на депопуляцию Украины уже не изменит даже возвращение домой всех беженцев. Поэтому единственным вариантом увеличить численность населения является открытие границ для иммигрантов.
Такое мнение директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова высказала в интервью LB.ua.
По словам Либановой, так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб, потому что за последние годы рождается очень мало детей. В этом контексте демограф акцентировала, что потенциал демографического роста в стране полностью исчерпан.
"Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна – привлечение мигрантов из других стран", – убеждена эксперт.
В то же время, она далеко не уверена, что украинское общество готово жить рядом с населением другого вероисповедания, образа жизни и ценностей.
Либанова объяснила, что украинцы никогда не жили в полиэтнической среде. Это всегда было монославянское общество, кроме Закарпатской и части Одесской области.
"Мы абсолютно не ксенофобная нация. Но мы и не столь толерантны, как европейцы. Потому что этому надо учить. Я не могу сказать, что это плохо. Когда я смотрю на то, что происходит в Европе, иногда думаю, что лучше так, как у нас. Но есть, что есть. И я абсолютно убеждена в том, что мы не готовы сейчас жить рядом с большим количеством абсолютно непохожих на нас мигрантов. Это проблема. Действительно проблема", – подчеркнула демограф.
Напомним, по информации Министерства юстиции, в 2024 году в Украине было зафиксировано 495,09 тыс. смертей, что в 2,8 раза превышает количество рождений – 176,78 тыс.
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