Украине грозит летняя волна коронавируса и-зза "индийского" штамм: инфекционист Голубовская

Врач говорит, что Украине рано расслабляться.

В Украине может вспыхнуть летняя волна коронавируса. Причиной этого может стать "индийский" штамм, который вспыхнул уже, в частности, в России. Об этом заявила известная врачь-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в интервью "КП в Украине".

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"Боюсь, что еще летняя волна будет. И, скорее всего, связана с " индийским" вариантом коронавируса. К большому сожалению, нам еще рано расслабляться", — сказала инфекционт.

Ольга Голубовская отметила, что на ситуацию с коронавирусом в Украине негативно может повлиять миграция украинцев за границу.

"Вот я сейчас боюсь возвращения болельщиков по футболу. Помню, какая вспышка была после Лиги чемпионов в Италии. Ломбардия просто легла... А сейчас мы видим, что заболеваемость уже растет в Москве, в Санкт-Петербурге, где проходит часть матчей. Будем наблюдать", — добавила врач.

Напомним, сегодня, 23 июня, Совет национальной безопасности и обороны соберется из-за угрозы появления в Украине штамма "Дельта", также известного как измененный "индийский". Он в полтора раза заразнее и в полтора-два раза агрессивнее других мутировавших версий COVID-19.

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