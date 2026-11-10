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Дата публикации
Категория
Украина
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Украине грозит массовый наплыв мигрантов?: Кабмин создал штаб — какие его функции

Постановление правительства определяет конкретные регионы, представители которых примут участие в работе Координационного штаба. Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Наплыв иностранцев в Украину

Наплыв иностранцев в Украину / © ТСН

Кабинет Министров Украины принял решение о создании Координационного штаба на случай масштабного наплыва иностранцев. К антикризисному механизму привлекут правоохранителей, силовиков, руководство восьми областей, международные организации и бизнес.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на правительственное постановление №1395 от 9 ноября.

Постановление Кабмина по массовому наплыву иностранцев — детали

Постановлением Кабмина предусмотрено создание специального Координационного штаба при правительстве на случай резкого увеличения количества иностранцев и лиц без гражданства, которые будут прибывать в Украину, если миграционная система не сможет самостоятельно справиться с такой нагрузкой.

К работе штаба планируется привлекать силовые структуры, представителей восьми областей, международные организации и частный бизнес. Предусмотрена координация временного размещения прибывших, организация необходимой помощи и мобилизация ресурсов.

Таким образом, правительство стремится заранее сформировать механизм реагирования на масштабный миграционный поток во избежание хаотического решения проблем на местном уровне. Система должна позволить оперативно координировать ресурсы и при необходимости привлекать помощь Евросоюза.

Какие органы будут координировать миграционное реагирование

Созданный Координационный штаб будет иметь статус временного консультативно-совещательного органа Кабмина. Его главная функция — обеспечить взаимодействие госорганов при масштабном прибытии иностранцев, когда имеющихся административных процедур может быть недостаточно для эффективного реагирования.

Руководить штабом будет глава МВД Украины. Его заместителями станут глава Государственной миграционной службы и первый заместитель или заместитель министра внутренних дел.

В состав штаба войдут представители МИД, Минздрава, Минэкономики, Минсоцполитики, Минобразования, а также ведомств, отвечающих за инфраструктуру, развитие громад и вопросы внутренне перемещенных лиц.

Также к работе будут привлекаться представители Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС. Представители Нацгвардии, СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека будут участвовать в работе штаба по согласию.

Отдельно предусмотрена возможность приобщения представителей международных организаций.

По оценкам авторов материала, столь широкий состав участников свидетельствует о том, что потенциальный массовый приезд иностранцев рассматривается государством не только в контексте миграционных или гуманитарных вопросов. Речь также идет о возможной нагрузке на систему госуправления, общественную безопасность, медицину и местную инфраструктуру.

Среди ключевых задач штаба определена координация:

  • процессов регистрации и идентификации прибывших,

  • обеспечение правопорядка в местах скопления иностранцев,

  • защиты наиболее уязвимых категорий.

Какие области вошли в Координационный штаб

Постановление правительства определяет конкретные регионы, представители которых будут участвовать в работе Координационного штаба. В его состав вошли руководители или первые заместители глав восьми областных государственных (военных) администраций. Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

Таким образом, в механизм вовлечены как западные регионы, где расположены важные международные транспортные узлы и пункты пропуска через государственную границу, так и южные области. В частности, Одесская, Николаевская и Херсонская области имеют стратегическое значение из-за транспортной инфраструктуры, вопросов безопасности и доступа к морским путям.

Временное размещение иностранцев в Украине — какое влияние на громады

Отдельным направлением деятельности Координационного штаба станет организация временного размещения иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Украину.

Согласно положению, штаб будет координировать привлечение центральных и местных органов власти к созданию и развертыванию мест временного пребывания прибывших. Также предусмотрена координация регистрации и идентификации, временного размещения, предоставления экстренной медицинской и психологической помощи, гуманитарного обеспечения и поддержания общественного порядка.

Отдельное внимание будет уделено защите детей, прибывших без сопровождения, людей с инвалидностью и жертв насилия. В то же время, МВД будет отвечать за организационное и материально-техническое обеспечение работы штаба.

Как говорится в статье, для местных громад реализация такого механизма может означать необходимость предварительно готовиться к дополнительной нагрузке на жилищный фонд, транспорт, медицинскую систему, продовольственное обеспечение и коммунальную инфраструктуру.

Если международное финансирование или грантовая помощь еще не будут привлечены, расходы на экстренную медицинскую и гуманитарную помощь могут стать дополнительной нагрузкой на бюджеты громад в восьми регионах. Это особенно актуально в условиях полномасштабной войны, когда значительное количество украинских ггромад уже обеспечивает потребности внутренне перемещенных лиц и вынуждено работать в условиях ограниченных ресурсов.

Следовательно, одним из ключевых вопросов при практической реализации постановления станет распределение дополнительных расходов и нагрузки между государственным бюджетом, местными громадами и международными партнерами.

Что будет с бизнесом в случае наплыва иностранцев в Украину

Правительство предусмотрело возможность привлечения частного сектора к межведомственной координации действий в случае возникновения потенциального миграционного кризиса.

Согласно пункту 4 положения Координационный штаб будет определять потребности в материально-технических ресурсах, транспорте, продовольствии, медикаментах и медицинских изделиях.

В то же время пункт 5 документа разрешает штабу в установленном порядке обращаться к предприятиям, учреждениям и организациям с запросами о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для выполнения его задач. Это положение распространяется на организации, независимо от формы их собственности.

Представителей бизнеса также могут приглашать к участию в работе штаба по согласованию с руководителями соответствующих предприятий или организаций.

Таким образом, частные компании могут быть привлечены как к подготовке, так и к реализации мер при масштабном прибытии иностранцев и лиц без гражданства.

В то же время необходимо разграничить координационные функции штаба и возможность принудительного использования имущества частного сектора. Постановление не наделяет штаб полномочиями самостоятельно изымать транспорт, продовольствие, медикаменты или помещения, принадлежащие частным предприятиям.

В то же время, положение не содержит детального механизма практического обеспечения ресурсных потребностей, которые могут возникнуть во время такой ситуации. В частности, из документа не понятно, будут ли частный бизнес привлекать к обустройству мест временного размещения на договорных условиях, а также — из каких бюджетных или международных средств будут оплачивать соответствующие услуги и поставки.

Эти вопросы могут иметь принципиальное значение при масштабном миграционном кризисе, ведь критическими ресурсами могут стать транспорт, логистические мощности, продовольствие, медицинские услуги и помещения для размещения людей.

Для предпринимателей ключевым остается не только вопрос возможного привлечения к таким мерам, но и четкость условий взаимодействия с государством, источники финансирования и наличие соответствующих правовых гарантий.

Привлечение ресурсов ЕС в случае миграционного кризиса

Координационный штаб также будет готовить для правительства предложения по привлечению международной помощи. Речь идет об использовании механизмов гражданской защиты Евросоюза и возможностей международных гуманитарных организаций.

Это может иметь особое значение, учитывая потенциальную дополнительную нагрузку на украинскую инфраструктуру. Украина уже участвует в Механизме гражданской защиты ЕС, поэтому новый механизм предусматривает возможность использовать существующие инструменты международного взаимодействия для реагирования на потенциальные вызовы.

В случае необходимости, международная помощь может быть привлечена для ресурсного обеспечения соответствующих мер. В то же время, положение не определяет конкретных объемов такой помощи, финансовых обязательств или процедуры ее получения.

Напомним, ранее Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №16073 по обновлению правил трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства. Документ предлагает ввести единое разрешение, которое будет одновременно давать право на временное проживание и официальную работу в Украине. Для этого планируется создать Единый государственный веб-портал, где работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы смогут подавать документы и электронные заявления. Решения будет принимать ГМС, после чего иностранец будет получать визу, а по прибытию в Украину и представлению биометрии — вид на жительство.

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