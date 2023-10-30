Украине грозит новая опасность из-за позиции событий на Ближнем Востоке — The Washington Post

Напряженность в отношениях с мусульманскими и арабскими странами является одним из рисков, с которыми столкнулся Киев.

Немедленная и решительная поддержка президента Украины Владимира Зеленского Израиля в его борьбе с ХАМАС поставила под угрозу почти год упорных усилий Киева заручиться поддержкой арабских и мусульманских стран в войне против России.

Об этом пишет The Washington Post.

Как передает издание, заявления украинского лидера о поддержке Израиля помогли Украине остаться в центре внимания международного сообщества и поставили его на сторону Соединенных Штатов.

"Позиция Зеленского также привлекла внимание к более тесным отношениям между Россией и Ираном, являющимся главным спонсором ХАМАС, заклятого врага Израиля, а также важным поставщиком беспилотников и другого оружия для Москвы", — говорится в сообщении.

Уменьшится ли поддержка Украины

Учитывая, что военная операция Израиля продолжается уже четвертую неделю, а жертвы среди палестинского гражданского населения растут, война в Газе представляет для Украины одно из самых сложных дипломатических испытаний после вторжения России в феврале 2022 года.

"Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, подчас оказывавшие решающую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в секторе Газа, намекая на широкое осуждение смертей гражданского населения в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля". — говорится в сообщении.

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В издании подчеркивают, что напряженность в отношениях с мусульманскими и арабскими странами является лишь одним из рисков, с которыми столкнулся Киев, поскольку теперь ему приходится бороться с тем, что внимание мира в основном сосредоточено на новой войне на Ближнем Востоке. Кроме того, с требованиями по военной поддержке США в то время, когда Палата представителей Республиканцы только избрали нового спикера Майка Джонсона (Луизаина), выступающего против предоставления дополнительной помощи Украине.

Между тем , жители Газы утверждают, что в понедельник, 30 октября, израильские танки вошли на окраину города Сектора Газы и перерезали ключевую дорогу с севера на юг.

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