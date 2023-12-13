"Украине крайне нужны вертолеты стандартов НАТО": командир экипажа Ми-8 объяснил, почему и какие именно

Украине нужны современные вертолеты натовских стандартов. В частности, речь идет о машине AH-64 Apache и подобных ей.

Об этом рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" в интервью "УНИАН".

Нужно точное вооружение

Как отметил командир, вертолетная авиация взаимодействует с Силами обороны Украины, выполняя боевые задания по уничтожению:

живой силы противника;

его опорных пунктов;

легкобронированной техники (колонн такой техники на марше);

складов с вооружением и складов горюче-смазочных материалов.

"Поражение наносится на глубину 10 км за линию столкновения. И наша задача – не просто выпустить ракеты. Мы тщательно просчитываем все детали боевого задания до вылета, в его процессе. Мелочи здесь не бывает", – говорит он.

К сожалению, вертолеты Ми-8 и Ми-24 не позволяют применить наши управляемые противотанковые ракеты. Пуски этих ракет производятся с расстояния 3,5 км от цели.

"Пока это нереально осуществить. При огневом поражении противника мы используем неуправляемые ракеты", – объяснил эксперт.

Так, на вооружении Украины находятся современные французские вертолеты H225 Super Puma и Eurocopter EC 145. Они очень эффективны для своих задач по эвакуации раненых, однако для ведения боевых действий они не подходят.

"Мы уничтожаем врага, но вооружение НАТО точнее. Система навигации и наведения огня позволяет в автоматическом режиме прокладывать маршрут, выявлять цель, выполнять стрельбу на больших расстояниях"

Как результат, экономится очень много времени, ускоряются расчеты, работа становится более эффективной и безопасной. Именно поэтому нам нужны современные вертолеты стандартов НАТО, говорит "Гуцул", вроде AH-64 Apache и подобных ему.

Напомним, Украина должна получить западные истребители F-16 в ближайшее время. В дальнейшем говорится и о других платформах, чтобы опередить врага.

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