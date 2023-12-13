"Украине крайне нужны вертолеты стандартов НАТО": командир экипажа Ми-8 объяснил, почему и какие именно

Возможностей вертолетов Ми-8 и Ми-24, к сожалению, недостаточно.
Украине нужны современные вертолеты натовских стандартов. В частности, речь идет о машине AH-64 Apache и подобных ей.
Об этом рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" в интервью "УНИАН".
Нужно точное вооружение
Как отметил командир, вертолетная авиация взаимодействует с Силами обороны Украины, выполняя боевые задания по уничтожению:
- живой силы противника;
- его опорных пунктов;
- легкобронированной техники (колонн такой техники на марше);
- складов с вооружением и складов горюче-смазочных материалов.
"Поражение наносится на глубину 10 км за линию столкновения. И наша задача – не просто выпустить ракеты. Мы тщательно просчитываем все детали боевого задания до вылета, в его процессе. Мелочи здесь не бывает", – говорит он.
К сожалению, вертолеты Ми-8 и Ми-24 не позволяют применить наши управляемые противотанковые ракеты. Пуски этих ракет производятся с расстояния 3,5 км от цели.
"Пока это нереально осуществить. При огневом поражении противника мы используем неуправляемые ракеты", – объяснил эксперт.
Так, на вооружении Украины находятся современные французские вертолеты H225 Super Puma и Eurocopter EC 145. Они очень эффективны для своих задач по эвакуации раненых, однако для ведения боевых действий они не подходят.
"Мы уничтожаем врага, но вооружение НАТО точнее. Система навигации и наведения огня позволяет в автоматическом режиме прокладывать маршрут, выявлять цель, выполнять стрельбу на больших расстояниях"
Как результат, экономится очень много времени, ускоряются расчеты, работа становится более эффективной и безопасной. Именно поэтому нам нужны современные вертолеты стандартов НАТО, говорит "Гуцул", вроде AH-64 Apache и подобных ему.
Напомним, Украина должна получить западные истребители F-16 в ближайшее время. В дальнейшем говорится и о других платформах, чтобы опередить врага.
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