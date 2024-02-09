Украине критически не хватает военной техники, заканчиваются ракеты – посол Украины в США Маркарова

Оксана Маркарова надеется, что законодатели США выйдут из тупика и окажут помощь.
Вооруженные Силы Украины сталкиваются с "критической нехваткой" военной техники.
Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью Bloomberg.
В то же время Маркарова надеется, что законодатели США все же выйдут из тупика и окажут помощь.
"У нас все еще достаточно людей, которые хотят воевать — у нас нет выбора, ведь мы защищаем свои дома. Но у нас заканчивается оборудование, особенно ракеты и перехватчики. Эта поддержка нам нужна была еще вчера", — сказала она.
Принятое Сенатом США решение для продвижения законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 миллиардов без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы и двухпартийную поддержку дипломат назвала "первым шагом в правильном направлении".
"Альтернативы продолжению этой поддержки нет", — подчеркнула Маркарова.
Что предшествовало
Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине. Президент Байден запросил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.
Читайте также: