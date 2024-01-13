Украине могут угрожать 66 вражеских ракет: большая вероятность ударов по энергосистеме — мониторинговые каналы

В ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете 11 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Также в социальных сетях мониторинговые каналы рекомендуют зарядить телефоны.

Мол, велика вероятность ударов по энергосистеме Украины.

Общий залп бортов Ту-95, которые сейчас находятся в небе – 66 ракет.

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Если будет пуск, ракеты будут входить в пространство Украины ориентировочно после 5:30.

Если объявят воздушную тревогу – немедленно направляйтесь к укрытиям.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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