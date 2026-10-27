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Украине может угрожать новая волна эмиграции мужчин: чего опасается демограф
После войны Украина может столкнуться с новой волной эмиграции мужчин. Демограф Элла Либанова объяснила, что может подтолкнуть их к выезду за границу.
После войны Украину может накрыть новая волна эмиграции мужчин из-за разницы между военными и гражданскими зарплатами и уже устроен их семей за рубежом.
Об этом сообщила демограф Элла Либанова в ходе Киевского международного экономического форума, передаёт Новости.LIVE.
По ее словам, украинские защитники, которые будут возвращаться с фронта, столкнутся с тем, что гражданский рынок труда не сможет предложить им заработки, соразмерные военным выплатам.
По мнению эксперта, подтолкнуть мужчин к выезду после открытия границ может работа жены за пределами Украины и стремление дать детям лучшее будущее.
«Более того, честно говорю, я боюсь второй волны миграции мужской», — отметила Элла Либанова.
Выезд украинцев за границу — последние новости
Напомним, Элла Либанова заявила, что по окончании войны вернется только около трети вынужденных эмигрантов. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше украинцев устраивают свою жизнь за границей и остаются там.
По состоянию на середину 2026 года в Украине осталось 28,5 миллионов человек. Приблизительно пол года население сократилось еще на полмиллиона.
К слову, финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ предположил, что население Украины уже может приближаться к 20 миллионам.