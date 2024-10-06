Украине на "Рамштайне" предложат конкретику о вступлении в НАТО — WP

Киев может получить какую-либо другую помощь во время конференции в Германии.

На встрече союзников в формате "Рамштайн" ожидаются новые шаги в поддержке Украины, в частности, относительно ее североатлантической интеграции.

Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказал изданию западный дипломат, страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству.

"Хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить неотложные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом", — говорится в сообщении.

Также он отметил, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить другую помощь во время конференции в Германии.

В то же время в Украине обеспокоены тем, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продление военной помощи.

"Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов ", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на новом "Рамштайне", который состоится 12 октября, представит план победы.

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