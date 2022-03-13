Украине на восстановление разрушенной из-за войны инфраструктуры понадобится более $119 млрд — Минэкономики

И с каждым днем эта сумма растет.

Украина на восстановление разрушенной во время войны инфраструктуры должна направить более 119 млрд долларов, и с каждым днем эта сумма растет.

Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.

Кудин подчеркнул, что есть два подхода к подсчету потерь из-за войны. Первый состоит в том, чтобы оценить восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Речь идет о транспортной инфраструктуре, социальной инфраструктуре. Мы видим, как враг пытается уничтожить даже детские сады, школы, больницы. И после войны нам придется все это восстанавливать. Поэтому сумма восстановления это и есть первый объем потерь... Если говорить о конкретных цифрах, то Министерство экономики подсчитывает в режиме онлайн. На сегодняшний день сумма восстановления инфраструктуры, которая уже разрушена, составляет более 119 млрд долларов, и с каждым днем войны, к сожалению, эта сумма увеличивается", — сказал он.

Второй объем потерь – это потери внутреннего валового продукта из-за того, что значительная часть предприятий сегодня приостановила свою деятельность.

"Что касается ВВП, то мы сможем подвести итоги, только когда закончится первый полный месяц, когда экономика перешла на военный режим, то есть, в апреле мы сможем подвести промежуточные итоги марта", — резюмировал Кудин.

Напомним, Нацбанк опроверг информацию о якобы прекращении с 12 марта работы системы электронных платежей НБУ. В Нацбанке объяснили, что на самом деле СЭП работает ежедневно – 23 часа и семь дней в неделю.

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