Украине не хватает денег на зарплаты военным: в Раде раскрыли масштаб дыры в бюджете

Выплаты

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В госбюджете Украины не хватает около триллиона гривен, чтобы покрыть хотя бы текущие выплаты военнослужащим. Поэтому анонсированная в июне обновленная система финансового обеспечения с максимальными выплатами до 460 тысяч гривен так и не заработала на практике.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак.

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Зарплаты для военных — что будет дальше

По словам депутата, под новую систему выплат военным не нашли денег или ее плохо рассчитали.

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«Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали, потому что это нужно было бы сделать. И де-факто на сентябрь эта система не работает, к сожалению», — отметил Богдан Кицак.

Нардеп подчеркнул, что в настоящее время первоочередной задачей является покрытие дефицита средств для текущих выплат.

«И мало того, мы еще сходимся с тем, что есть дефицит почти в триллион гривен, который нужно сейчас закрыть, чтобы выплатить то, что сейчас прописано. Речь даже не идет о каких-то повышенных ставках, закрыть банально то, что сейчас есть», — подчеркнул он.

Минобороны и профильный комитет Рады сейчас ищут возможность реально повысить зарплаты военным в рамках бюджета. По словам Богдана Кицака, компромиссным вариантом было бы повышение минимальных выплат хотя бы до 30 тысяч гривен. Однако сам нардеп предлагает установить базовую планку на уровне 40 тысяч гривен и уже от этой суммы начислять дальнейшие доплаты.

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Дефицит в бюджете Украины — последние новости

Напомним, Кабинет министров усиливает экономию бюджетных средств из-за роста расходов на оборону. В то же время, в ближайший месяц правительство планирует провести детальный аудит потребностей Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

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